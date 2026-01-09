Taiwan diventa una società super-aged: il 20% della popolazione ha 65 anni o più

TAIPEI (TAIWAN) (XINHUA/ITALPRESS) – Taiwan è ufficialmente diventata una società “super-aged”, registrando un 20,06% della popolazione di età pari o superiore ai 65 anni alla fine del 2025, secondo i dati pubblicati venerdì dalle autorità locali.

Le cifre mostrano che la popolazione totale dell’isola ammontava a 23,3 milioni alla fine dello scorso anno, di cui 4,67 milioni di persone di età pari o superiore ai 65 anni.

La popolazione complessiva è diminuita di 101.088 persone rispetto alla fine del 2024, segnando il secondo anno consecutivo di calo demografico a Taiwan. Il numero di nuovi nati ha continuato a diminuire. Le nascite totali dello scorso anno sono state 107.812, proseguendo una tendenza al ribasso per il decimo anno consecutivo dal 2016.

L’Organizzazione mondiale della sanità definisce una “società che invecchia” quella in cui le persone di 65 anni o più rappresentano il 7% della popolazione totale, una “società invecchiata” quando rappresentano il 14% e ” una società ultra-invecchiata” il 20%.

Taiwan è diventata una “società che invecchia” nel 1993 ed è entrata nella categoria delle “società invecchiate” nel 2018.

(ITALPRESS).