SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Benoît Vermander tiene una lezione sul Tao Te Ching ai suoi studenti alla Fudan University di Shanghai, nella Cina orientale, il 22 aprile 2026. Benoît Vermander, studioso francese nato nel 1960, non è solo professore e supervisore di dottorato presso la School of Philosophy della Fudan University, ma anche pittore, poeta e ambasciatore culturale, la cui vita è diventata un dialogo tra Oriente e Occidente. Il suo percorso con la cultura cinese è iniziato nel 1987, durante la sua prima visita in Cina. Quella scintilla iniziale di apprezzamento è cresciuta fino a diventare un impegno di tutta la vita. Dagli anni ’90, ha studiato sistematicamente la lingua cinese, approfondito l’antica filosofia cinese, praticato la calligrafia e svolto ricerche sulla pittura contemporanea cinese a inchiostro. Nel 2009 è entrato formalmente alla Fudan University come membro della facoltà. Sia nel lavoro accademico sia in quello artistico, Vermander crea costantemente ponti tra le tradizioni orientali e occidentali. I suoi dipinti a olio incorporano con audacia la tecnica della pittura a inchiostro del “vuoto lasciato”, mentre i suoi dipinti a inchiostro rompono con la convenzione intrecciando temi della filosofia occidentale. Attraverso il suo pennello, favorisce una convergenza silenziosa ma potente tra civiltà. Nell’aprile 2026 è stata pubblicata la sua prima raccolta di poesie in cinese. Le opere di Vermander sono state esposte in tutto il mondo. Attualmente, la Fudan University ospita una mostra retrospettiva che presenta quasi tre decenni della sua produzione creativa. Tutto è iniziato con un singolo pennello cinese. Per quasi quarant’anni, Benoît Vermander ha composto una sincera storia di amicizia tra uno studioso francese e il ricco mondo della cultura cinese.

-Foto Xinhua-

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