ROMA (ITALPRESS) – “Oltre 5 miliardi di euro destinati alla ricerca e allo sviluppo nei prossimi 5 anni, 14 modelli prodotti in Italia, a cui se ne aggiungeranno altri 9 entro il 2030 e più di 7 miliardi di euro all’anno di acquisti da fornitori italiani sono cifre che testimoniano l’impegno con cui contribuiamo a sostenere il tessuto industriale italiano. Un impegno reso sempre più complesso da un contesto difficile e da variabili in continua evoluzione”. Così Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis in Europa, durante il suo intervento a Verona per l’assemblea dell’Anci. “Mi riferisco, in particolare al contesto geopolitico, che sta generando costi significativi, a un mercato sempre più competitivo anche per la presenza crescente di vetture importate e alla transizione verso l’elettrico che porta un ulteriore aumento dei costi. In queste condizioni, garantire la continuità produttiva di cui l’Italia ha bisogno diventa una sfida quotidiana. Noi sentiamo tutta la responsabilità di questa sfida. Ma una presenza industriale di lungo termine richiede l’impegno di tutti gli attori coinvolti. Solo attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni ed enti locali, infatti, potremo affrontare al meglio le tante sfide che l’industria italiana ed europea hanno davanti a sé”.

“Oltre che a livello europeo, è importante intervenire anche a livello nazionale. E qui, credo siano due gli elementi su cui il nostro Paese debba concentrarsi, ovvero: il costo dell’energia e la semplificazione dei processi amministrativi. Parto dall’energia, un argomento che tocca corde condivise con chi amministra le città. A settembre, nei nostri stabilimenti italiani abbiamo speso 287Ç MWora, contro le 183Ç del settembre 2025. Il 57% in più”. “È un aumento drammatico, che rende insostenibile il divario che ci separa da altri Paesi, non solo quelli europei. Pur apprezzando le iniziative portate avanti dal Governo, tra cui il recente “Decreto Bollette”, resta urgente intervenire per abbassare in maniera strutturale i costi energetici. Solo così sarà possibile preservare l’attrattività industriale del Paese e dei nostri territori. Oltre a bollette insostenibili, le imprese devono spesso fare i conti con processi approvativi che non rispondono ai ritmi imposti dalla competizione globale”.

“Su questo punto, vorrei condividere un esempio che ci riguarda – ha proseguito –. Per ridurre dipendenza energetica e impatto ambientale, stiamo lavorando allo sviluppo di impianti fotovoltaici e di produzione di biometano all’interno di alcuni nostri stabilimenti. Purtroppo, ci stiamo scontrando con un approccio che non sempre coglie l’importanza di questi progetti, non solo per Stellantis ma per i territori stessi che li ospiterebbero. Questo spesso si traduce in un prolungamento dei tempi, in un aumento dei costi o addirittura in un’impossibilità a procedere. Credo sia necessario intervenire con un “patto” tra pubblico e privato capace di salvaguardare investimenti, occupazione e decarbonizzazione delle aree urbane. Invito i sindaci a lavorare con noi per raggiungere insieme risultati di interesse comune. Stellantis lavora tutti i giorni insieme ai territori per il bene comune”, ha concluso.

“Stiamo dialogando con le istituzioni europee per trovare soluzioni pragmatiche che rispondano tanto alle esigenze ambientali, quanto a quelle industriali e sociali. Mi riferisco ovviamente alla discussione in corso sul made in europe e CO2. Un confronto che nelle ultime settimane sembra aver registrato un’evoluzione promettente. Infatti, quanto condiviso dai principali Gruppi parlamentari e da alcuni Stati membri potrebbe essere consolidato entro fine anno, fornendo al settore la flessibilità e la certezza normativa necessarie per ripartire. Se la traiettoria di questa evoluzione venisse confermata, entro la prossima primavera potremmo avere nuove regole su cui fondare il rilancio dell’industria”, ha sottolineato. “In questi anni le regole europee per il settore non sono riuscite a conciliare gli obiettivi climatici con la sostenibilità industriale. Obiettivi che per noi non devono essere alternativi, ma complementari tra loro. Infatti, un’industria forte e competitiva è indispensabile per gestire le sfide della transizione ecologica senza lasciare indietro nessuno. In particolare, per l’Italia, traiettorie ragionevoli per i veicoli commerciali e piccole auto Made in Europe (che sono il fiore all’occhiello della produzione italiana) rappresentano certamente gli elementi più qualificanti”.

– foto ufficio stampa Stellantis –

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