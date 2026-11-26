ROMA (ITALPRESS) – Migliorano i risultati economici delle aziende agricole professionali italiane, anche se restano differenze tra territori e comparti. È la fotografia del Rapporto RICA 2026, realizzato dal CREA con il Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) sui dati aziendali 2024, confrontati con la media 2021-2023. Ricavi medi, valore aggiunto e reddito netto crescono rispettivamente del 6,7%, 7,7% e 9,8%. Il campione italiano RICA conta 11.106 aziende ed è costruito per rappresentare regioni, dimensioni economiche e orientamenti produttivi diversi: i loro conti – rilevati dopo la chiusura dell’esercizio contabile e successivamente verificati e ponderati con appositi indicatori – restituiscono, quindi, una fotografia statisticamente rappresentativa dell’agricoltura professionale italiana, non semplici stime. Ne emerge un Paese agricolo ancora differenziato: il Nord si distingue per dimensione e intensità produttiva, il Centro per qualità e multifunzionalità; nel Mezzogiorno convivono aziende performanti e fragilità strutturali.

Colture permanenti e ortofloricoltura presentano margini elevati; bovini da latte e granivori ricavi consistenti ma costi variabili rilevanti, mentre cereali e seminativi sono più esposti alle oscillazioni dei prezzi. Cresce il ruolo delle attività connesse, dalla trasformazione al turismo e alla vendita diretta. Il 2024 chiude anche il ciclo della RICA. Dall’esercizio 2025 parte la RISA, Rete di Informazione sulla Sostenibilità Agricola, che ne raccoglie l’eredità e amplia lo sguardo. Il nuovo campione italiano comprende 9.418 aziende e mantiene la rappresentatività territoriale, economica e produttiva. Ai dati economici si aggiungono informazioni su ambiente e società: risorse ed energia, fitofarmaci, biodiversità, benessere animale, innovazione, digitalizzazione, lavoro e ricambio generazionale. L’obiettivo è capire non soltanto quanto producono e guadagnano le aziende, ma come quella performance si accompagna alla sostenibilità.

– foto Pexels.com –

(ITALPRESS).