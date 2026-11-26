ROMA (ITALPRESS) – UniCredit ha ricevuto le approvazioni rimaste in sospeso per il perfezionamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria sotto forma di offerta di scambio per l’acquisizione di tutte le azioni al portatore senza valore nominale di Commerzbank, da parte della Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), l’Autorità di vigilanza finanziaria polacca. Di conseguenza, UniCredit annuncia che sono state ottenute tutte le autorizzazioni normative necessarie per il regolamento dell’offerta e che tutte le condizioni dell’offerta sono state ora soddisfatte. L’accredito delle nuove azioni UniCredit a fronte delle azioni Commerzbank portate in adesione presso le rispettive banche depositarie avverrà non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all’annuncio odierno.

Attualmente si prevede che l’accredito presso le banche depositarie avrà luogo entro il 7 dicembre. Parallelamente, UniCredit ha chiesto a Commerzbank di convocare un’assemblea generale straordinaria per eleggere i nuovi rappresentanti degli azionisti nel Consiglio di Sorveglianza. UniCredit “rimane impegnata a portare a termine l’operazione in modo disciplinato e ordinato, valorizzando i punti di forza di Commerzbank e creando valore a lungo termine per clienti, dipendenti, azionisti e l’economia in generale”.

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