ROMA (ITALPRESS) – Il Black Friday si conferma un appuntamento sempre più importante per i consumi degli italiani. La spesa media stimata raggiunge i 262 euro pro capite, mentre il giro d’affari complessivo della settimana promozionale arriva a 6,6 miliardi di euro, considerando sia gli acquisti online sia quelli nei negozi fisici. Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcom, il valore delle vendite registra una crescita del 3,1% rispetto al 2025 e del 131% rispetto al 2018, a conferma del peso crescente assunto da questa iniziativa nel calendario commerciale. Il mercato si conferma sempre più multicanale: il 72,1% degli intervistati dichiara infatti di utilizzare sia i negozi fisici sia l’online per i propri acquisti, mentre il 22,6% sceglie esclusivamente il canale digitale e il 5,3% si affida soltanto ai punti vendita tradizionali. In termini di fatturato, le vendite online rappresentano poco meno di due terzi di quelle realizzate nei negozi fisici, con un volume d’affari quasi doppio.

Le dinamiche di crescita dei due canali risultano simili, pur partendo da livelli differenti. Il Black Friday rappresenta, inoltre, un’occasione per anticipare gli acquisti natalizi: il 70% dei consumatori dichiara di approfittare delle promozioni anche per comprare i regali di Natale, una quota in moderata crescita rispetto al 2025. Una parte di questi acquisti, stimata tra il 10% e il 15% sulla base delle vendite degli anni precedenti, si traduce in consumi aggiuntivi e non in una semplice anticipazione di spese che sarebbero state comunque effettuate a dicembre. La settimana degli sconti assume così un ruolo sempre più rilevante anche in vista del periodo natalizio, tradizionalmente il più importante dell’anno per i consumi delle famiglie. Negli ultimi anni, del resto, il peso delle vendite al dettaglio non alimentari si è progressivamente spostato da dicembre a novembre, proprio per effetto del Black Friday: rispetto al 2019, la quota di novembre sul totale annuo è passata dall’8,9% al 9,1% in valore.

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