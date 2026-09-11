Spagna: produttore cinese Geely rafforza presenza lanciando terzo modello

MADRID (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica cinese Geely Auto ha presentato mercoledì a Madrid il suo nuovo veicolo elettrico, Geely E2, segnando l’introduzione del suo terzo modello in Spagna a meno di sei mesi dall’ingresso sul mercato spagnolo.

Il nuovo modello è stato presentato al Teatro Capitol di Madrid, dove rappresentanti dell’azienda, concessionari, partner e media si sono riuniti per l’evento di presentazione.

Geely è entrata ufficialmente nel mercato spagnolo a marzo con la Starray EM-i e la Geely E5. L’arrivo della E2 amplia la gamma locale dell’azienda a tre modelli, rafforzando la propria presenza nel Paese.

Li Lei, amministratore delegato di Geely Auto Spain, ha affermato che il lancio rappresenta un passo importante nella strategia dell’azienda in Spagna, aggiungendo che l’obiettivo è rendere la mobilità elettrica accessibile a una platea più ampia di consumatori.

La casa automobilistica cinese dispone attualmente di 50 punti di vendita e assistenza in tutta la Spagna e prevede di ampliare la propria rete a 80 entro la fine del 2026.

Nel 2025 Geely Auto Group ha venduto oltre 3,02 milioni di veicoli in tutto il mondo, con un aumento del 39% su base annua. Le vendite di veicoli a nuova energia hanno raggiunto quasi 1,69 milioni di unità, con un incremento del 90% rispetto all’anno precedente, secondo l’azienda.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).