QUITO (ECUADOR) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, ha aperto a Quito due eventi di presentazione del Premio Giorgio Ambrosoli. Secondo una nota dell’Ambasciata, l’incontro si è svolto alla presenza delle vedove e dei familiari dei procuratori ecuadoriani Suarez e Vasconez, vittime della violenza mafiosa, alla presenza del Presidente della Corte Nazionale di Giustizia, di Ricardo Morales, Difensore Pubblico Generale e del Procuratore Generale Leonardo Alarcon.

L’Ambasciatore ha ricordato come il sacrificio di uomini come Ambrosoli, Suarez e Vasconez, ci ricorda come l’impegno per la legalità e l’integrità appartiene a tutti gli attori non solo istituzionali ma anche della società civile.

Paolo Bertaccini, coordinatore del Premio Ambrosoli, ha anticipato il conferimento del Premio alla memoria postuma dei magistrati Suarez e Vasconez, nel corso del mese di ottobre presso l’ambasciata d’Italia in Quito.

-Foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia in Ecuador-

(ITALPRESS).