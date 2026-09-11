Cina: razzo Long March-4B lancia nuovi satelliti da Jiuquan (1)

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-4B, con a bordo i satelliti dei gruppi Yaogan-53 e Yaogan-56, decolla dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, il 10 settembre 2026. La Cina ieri ha lanciato dal centro due nuovi gruppi di satelliti per il telerilevamento.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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