Egitto, al-Sisi in India per il vertice dei Brics in programma il 12 e il 13 settembre

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si recherà oggi nella capitale indiana Nuova Delhi, alla guida della delegazione egiziana al 18° vertice dei BRICS, in programma il 12 e 13 settembre 2026 con il tema “Costruire resilienza, innovazione, cooperazione e sostenibilità”.
Secondo quanto riferito dal portavoce della Presidenza egiziana, Mohamed El-Shenawy, la partecipazione dell’Egitto al vertice avviene per il terzo anno consecutivo dall’ingresso del Paese nel gruppo, nel gennaio 2024.
Al-Sisi pronuncerà un discorso durante la sessione a porte chiuse dei leader dei BRICS il 12 settembre e interverrà inoltre alla sessione allargata del 13 settembre, alla presenza dei Paesi membri e dei partner.
A margine del vertice, il presidente egiziano terrà inoltre incontri bilaterali con alcuni leader dei Paesi BRICS e con alti rappresentanti di organizzazioni internazionali.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).