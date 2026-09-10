Accoltellamento alla periferia sud-est di Londra, media “4 feriti di cui uno grave e 7 arresti”

LONDRA (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto oggi pomeriggio a Bromley High Street, nel sud-est di Londra. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 14, sul posto sono intervenute diverse squadre del London Ambulance Service. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale “dove stanno ricevendo cure per ferite non mortali, uno è in condizioni critiche”, ha riferito un portavoce della polizia citato dal The Sun. L’area è stata transennata dalle forze dell’ordine mentre sono in corso gli accertamenti sull’accaduto. “Sette uomini sono stati arrestati e restano tutti in custodia. Le indagini della polizia sono in corso e non si ritiene che vi sia alcuna minaccia più ampia per la popolazione”, ha sottolineato il portavoce.

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