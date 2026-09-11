Acqua Lete e Acqua Sorgesana al Nutrition & Longevity Festival 2026 di Cervia

CERVIA (ITALPRESS) – Acqua Lete e Acqua Sorgesana sostengono il Nutrition & Longevity Festival, l’appuntamento dedicato a nutrizione, sport, benessere e sana longevità, in programma il 12 e 13 settembre 2026 al Fantini Club di Cervia. Organizzato dalla Fondazione Valter Longo ETS, il Nutrition & Longevity Festival è un evento gratuito che nasce con l’obiettivo di portare nella vita quotidiana delle persone una maggiore consapevolezza sui temi della nutrizione, della prevenzione e dell’attività fisica. Due giornate che mettono insieme scienza, alimentazione, sport e divulgazione attraverso masterclass, tavole rotonde, cooking show, incontri con il team scientifico della Fondazione per domande e approfondimenti e attività rivolte a tutte le fasce d’età.

All’interno di questo percorso si inserisce la presenza di Acqua Lete e Acqua Sorgesana, che saranno gratuitamente a disposizione di tutti i partecipanti del Festival. La presenza di Acqua Lete e Acqua Sorgesana al Nutrition & Longevity Festival nasce dalla volontà di essere parte di un contesto che mette al centro la consapevolezza e la cultura del benessere e uno stile di vita sano.

“Essere al fianco del Nutrition & Longevity Festival con Acqua Lete e Acqua Sorgesana significa inserirsi in un progetto che parla di futuro, consapevolezza e qualità della vita – commenta Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Lete – Il Festival affronta il tema della longevità attraverso un approccio concreto e multidisciplinare, mettendo insieme nutrizione, sport, conoscenza e corretti stili di vita. Sono temi che sentiamo vicini e che rendono questa partnership particolarmente significativa per i nostri brand. L’acqua è una presenza quotidiana e naturale nella vita di ogni persona e poterla portare all’interno di un evento che promuove la cultura benessere rappresenta per noi un’importante occasione per informare le persone sul valore e sul ruolo delle acque minerali e condividere le caratteristiche funzionali delle nostre acque”.

Il Nutrition & Longevity Festival è un progetto che mette al centro il benessere e uno stile di vita sano, valori che trovano una naturale consonanza con Lete e Sorgesana, da sempre impegnate a sostenere lo sport, la cultura e la diffusione di una maggiore consapevolezza, contribuendo a valorizzare l’acqua come componente naturale dei momenti dedicati al benessere e alla quotidianità.

-Foto ufficio stampa-

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