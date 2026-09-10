Al via il G7 dei Parlamenti a Parigi, per Fontana incontri con gli omologhi di Francia, Canada e Ucraina

ROMA (ITALPRESS) – Si apre il G7 dei Parlamenti a Parigi. Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è stato accolto oggi dalla Presidente dell’Assemblea nazionale francese Yael Braun-Pivet e ha partecipato ad altri meeting bilaterali con lo Speaker della Camera dei Comuni del Canada, Francis Scarpaleggia, e il Presidente della Verkhovna Rada d’Ucraina, Ruslan Stefanchuk. Al centro degli incontri: l’analisi della situazione politica in Europa, le sfide nazionali e internazionali, i progetti di cooperazione in essere tra i rispettivi Paesi, il contributo dei Parlamenti alla diplomazia e al processo di costruzione della pace.

A tutti gli interlocutori il presidente Fontana ha dato appuntamento a Roma per la prossima Conferenza dei Presidenti di Parlamento del Consiglio d’Europa, in programma dal 14 al 16 ottobre di quest’anno a Montecitorio. Domattina Fontana interverrà nella prima sessione dei lavori, sul tema: “Per una democrazia viva: apertura del Parlamento, fiducia e partecipazione cittadina”. Nel pomeriggio parteciperà alla seconda sessione, incentrata sul ruolo dei Parlamenti nella politica estera e di difesa in un contesto di crisi globali.

– foto ufficio stampa Camera dei Deputati –

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