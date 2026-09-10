Bus turistico coinvolto in un grave incidente stradale in Svizzera, ci sono diversi morti

ROMA (ITALPRESS) – Un grave incidente che ha coinvolto un autobus turistico si è verificato tra Susch e Zernez, nel Canton Grigioni, nella Svizzera orientale, in una zona alpina dell’Engadina. Lo comunica la polizia del cantone dei Grigioni. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso. Secondo le prime informazioni, diverse persone hanno perso la vita, mentre altre sono rimaste ferite.

– foto di repertorio IPA Agency –

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