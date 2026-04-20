Roma, parata per celebrare anniversario di fondazione della città (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone prendono parte a una parata a Roma, in Italia, per celebrare il 2.779esimo anniversario di fondazione della città, il 19 aprile 2026. La città ospita varie iniziative per festeggiare l’imminente anniversario della sua leggendaria fondazione, con rievocazioni storiche di antichi rituali romani.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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