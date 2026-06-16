ROMA (ITALPRESS) – Inizio da sogno per l’Italia sulle pedane francesi: lo spadista Simone Mencarelli è campione d’Europa. La prima giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026 porta alla scherma azzurra la prima medaglia: è l’oro del 23enne torinese che trionfa in finale per 15-12 contro l’israeliano Alon Sarid, salendo sul gradino più alto del podio da debuttante nella massima kermesse continentale.

Simone Mencarelli, dopo cinque vittorie e una sconfitta nella fase a gironi, ha debuttato nel tabellone di diretta eliminando il croato Sola con il punteggio di 15-5 e nel turno dei sedicesimi ha vinto all’ultima stoccata, piazzata nel minuto supplementare, il derby azzurro contro Andrea Santarelli per 11-10. Negli ottavi lo spadista delle Fiamme Oro ha sconfitto d’autorità il ceco Rubes, con il risultato di 15-7, entrando così tra i “top 8”. Nei quarti, opposto allo spagnolo Alvaro Fernandez Calleja, Mencarelli è stato protagonista di una grande rimonta: sotto 9-13, nella parte conclusiva della terza e ultima frazione l’azzurro ha rimontato e raggiunto la parità, giocandosi tutto al minuto supplementare, dove ha messo a segno l’attacco del 14-13 che gli è valso la certezza di una medaglia da esordiente, al suo primo Europeo da Senior.

In fiducia, continuando a esprimere una grande scherma, Simone ha fatto sua anche la semifinale contro il danese Conrad Seibaek Kongstad: anche qui è stata decisiva l’ultima stoccata, quella del 15-14, che ha regalato a Mencarelli l’accesso all’ultimo atto. In finale l’azzurro ha messo il punto esclamativo sulla sua gara da sogno battendo 15-12 l’israeliano Sarid e facendo suonare l’inno di Mameli ad Antony tra gli abbracci con il ct della spada maschile Diego Confalonieri, il maestro Alfredo Rota, il Presidente federale Luigi Mazzone e il Capo delegazione Francesco Montini.

Campione d’Europa all’esordio in Europeo: un’impresa autentica e non figlia del caso per Simo, talento allenato dal maestro e papà Maurizio Mencarelli alla Ginnastica Victoria Torino.

Si era interrotta invece nei sedicesimi la corsa di Matteo Galassi, classificatosi 19°, e di Andrea Santarelli, 23° dopo la sfida tutta italiana persa contro Mecarelli, mentre ha chiuso 36° Davide Di Veroli.

Nella sciabola femminile due sciabolatrici azzurre si sono fermate sulla soglia delle migliori otto: le 21enni Mariella Viale Manuela Spica, infatti, hanno chiuso rispettivamente al 13° e al 14° posto. Nel tabellone degli ottavi la campana delle Fiamme Oro, dopo aver battuto l’azera Kaspiarovich (15-6), si è fermata al cospetto dell’ungherese Szucs (15-11), mentre l’abruzzese delle Fiamme Gialle aveva superato la turca Gungor (15-13), prima di cedere alla francese Tori (15-12). Stop nel turno precedente, invece, per Claudia Rotili (20^) e Michela Battiston (28^).

Domani, nella seconda giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, il programma proseguirà con altre due gare individuali: di scena il fioretto femminile e la sciabola maschile. Per l’Italia saranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Favaretto, e gli sciabolatori Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre. Dalle 19.15 le fasi finali saranno trasmesse in diretta televisiva su RAI Sport ed Eurosport.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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