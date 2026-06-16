La Tunisia ribadisce il sostegno agli sforzi africani e internazionali contro l’ebola

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha ribadito il proprio sostegno agli sforzi africani e internazionali per contrastare la diffusione del virus Ebola Bundibugyo, in occasione di una riunione virtuale di alto livello dedicata al monitoraggio dell’epidemia e al coordinamento delle misure di risposta.

Secondo quanto riferisce un post del ministero tunisino della sanità su Facebook, nel corso dell’incontro, organizzato con la partecipazione di diversi partner regionali e internazionali, è stata sottolineata l’importanza della cooperazione, della sorveglianza epidemiologica e dei sistemi di allerta precoce per fronteggiare i rischi sanitari transfrontalieri.

La Tunisia ha inoltre riaffermato il proprio impegno a mettere a disposizione competenze ed esperienze nel quadro della solidarietà africana, evidenziando la necessità di rafforzare la preparazione dei sistemi sanitari e la capacità di risposta alle emergenze. La partecipazione all’incontro si inserisce nell’ambito dell’impegno costante di Tunisi a favore della sicurezza sanitaria nel continente africano e del rafforzamento della cooperazione internazionale nella gestione delle crisi sanitarie.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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