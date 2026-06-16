La Tunisia ribadisce il sostegno agli sforzi africani e internazionali contro l’ebola

IPA85346902 - (260605) -- GOMA, June 5, 2026 (Xinhua) -- A medical worker cleans up at an Ebola treatment center in Goma, the Democratic Republic of the Congo (DRC), on June 4, 2026. Confirmed Ebola cases in the Democratic Republic of the Congo (DRC) have risen to 381, including 63 deaths, Health Minister Roger Kamba said Thursday evening. The minister said the country's testing capacity has improved significantly following the arrival of more than 4,000 testing kits from the Africa Centers for Disease Control and Prevention and additional international support, allowing health authorities to test almost all samples received and provide results within 24 hours. (Xinhua) - Xinhua - //CHINENOUVELLE_XxjpbeE000365_20260605_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2606051149

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – La Tunisia ha ribadito il proprio sostegno agli sforzi africani e internazionali per contrastare la diffusione del virus Ebola Bundibugyo, in occasione di una riunione virtuale di alto livello dedicata al monitoraggio dell’epidemia e al coordinamento delle misure di risposta.

Secondo quanto riferisce un post del ministero tunisino della sanità su Facebook, nel corso dell’incontro, organizzato con la partecipazione di diversi partner regionali e internazionali, è stata sottolineata l’importanza della cooperazione, della sorveglianza epidemiologica e dei sistemi di allerta precoce per fronteggiare i rischi sanitari transfrontalieri.

La Tunisia ha inoltre riaffermato il proprio impegno a mettere a disposizione competenze ed esperienze nel quadro della solidarietà africana, evidenziando la necessità di rafforzare la preparazione dei sistemi sanitari e la capacità di risposta alle emergenze. La partecipazione all’incontro si inserisce nell’ambito dell’impegno costante di Tunisi a favore della sicurezza sanitaria nel continente africano e del rafforzamento della cooperazione internazionale nella gestione delle crisi sanitarie.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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