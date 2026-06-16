FBI “Sventati attacchi alla Casa Bianca all’evento di arti marziali, diversi arresti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le forze dell’ordine degli Stati Uniti hanno sventato degli “attacchi pianificati” diretti contro l’evento di arti marziali che si è tenuto alla Casa Bianca lo scorso fine settimana, il 14 giugno, in occasione dei festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana e dell’80esimo compleanno del presidente Donald Trump. Lo ha reso noto il direttore dell’FBI, Kash Patel, attraverso un post su X.

“Il 10 giugno, l’FBI e le forze dell’ordine partner sono venute a conoscenza di una potenziale minaccia all’evento UFC America 250 a Washington, D.C., che coinvolgeva individui al di fuori della Regione della Capitale Nazionale. Grazie alla rapida azione dell’FBI, dei nostri partner e del Dipartimento di Giustizia, diverse persone sono ora in custodia e i presunti attacchi pianificati sono stati sventati sul nascere“, ha scritto Patel.

– foto IPA Agency –

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