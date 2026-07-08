La presidente Todde riceve l’ambasciatore della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si è svolto questo pomeriggio, nella sede del palazzo regionale in viale Trento, l’incontro tra la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e Abat Fayzullayev, ambasciatore della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia.

Nel corso del colloquio sono stati affrontati diversi temi di interesse comune, con particolare attenzione alle politiche migratorie e di sviluppo, alle prospettive di collaborazione nel settore della ricerca, dell’agricoltura e delle materie prime critiche, nonché alle opportunità di rafforzamento degli interscambi commerciali e culturali tra la Sardegna e l’Uzbekistan.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto sulle possibili aree di cooperazione e sulle opportunità di valorizzazione delle rispettive esperienze e competenze, nella prospettiva di sviluppare relazioni sempre più strette tra le due realtà.

Il colloquio si è svolto in un clima costruttivo e disteso ed è stato giudicato proficuo da entrambe le parti, che hanno espresso la volontà di mantenere aperto il dialogo e di approfondire i temi affrontati nel corso dell’incontro.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).