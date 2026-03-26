Regno Unito: imprenditore, l’innovazione cinese apre la via alle industrie del futuro

BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è diventata un leader globale nella robotica e nell’energia verde, settori che non sono isolati ma strati fondamentali dell’economia del futuro, ha affermato Jack Perry, presidente del The 48 Group.

In un’intervista rilasciata il 24 marzo a Xinhua, a margine della Conferenza annuale del Boao Forum for Asia tenutasi nella provincia meridionale cinese di Hainan, Perry ha dichiarato che la velocità dello sviluppo tecnologico e innovativo della Cina negli ultimi anni è stata incredibile.

Ha osservato che la strategia cinese per uno sviluppo di alta qualità e le nuove forze produttive di qualità del Paese hanno puntato sulla manifattura di fascia alta, guidando una crescita alimentata dalla tecnologia ed elevando la manifattura cinese lungo le catene globali del valore.

Da Paese un tempo in ritardo nei settori ad alta tecnologia a pioniere emergente di livello globale, la Cina ha compiuto notevoli progressi e sta ridisegnando il panorama mondiale dell’innovazione, ha dichiarato Perry.

La forte crescita tecnologica del Paese ha attirato investitori globali che ne riconoscono la stabilità di lungo periodo e il potenziale di crescita, ha aggiunto l’imprenditore britannico. “La Cina ha costruito capacità di livello mondiale in un settore dopo l’altro. Per chi cerca di creare ricchezza nell’arco di generazioni, la Cina continentale resta una destinazione chiave per gli investimenti di lungo termine”.

Nel frattempo, l’apertura della Cina è entrata in una nuova fase. Non si tratta più soltanto di marchi cinesi che si espandono a livello globale, ma anche di marchi globali che vengono coltivati e lanciati dalla Cina, ha dichiarato Perry.

La nozione del “made in China” si sta evolvendo nella strategia “creato in Cina, coltivato in Cina, venduto dalla Cina”, conferendo al Paese un controllo più solido sui mercati finali e sulle catene globali di approvvigionamento, ha osservato Perry.

Tra i settori ad alta tecnologia, Perry ha sottolineato l’importanza della regolamentazione dell’IA e ha espresso un forte sostegno all’Iniziativa per la governance globale dell’IA proposta dalla Cina.

Sebbene l’intelligenza artificiale superi i confini nazionali, questioni come dati, privacy, asset digitali e applicazioni finanziarie restano altamente sensibili, ha dichiarato l’imprenditore.

Il mondo deve lavorare insieme per stabilire regole sull’IA, ha affermato, sottolineando che il dialogo e linee guida comuni sono essenziali per prevenire abusi, criminalità e uno sviluppo disordinato.

Perry ha inoltre evidenziato la crescente centralità dell’Asia, definendola una forza trainante dell’economia mondiale, e ha aggiunto che i suoi vantaggi geografici, i cluster industriali e i mercati dinamici stanno attirando attenzione e investimenti globali.

L’imprenditore ha invitato l’Asia a continuare a rafforzare i legami economici, a trarre insegnamento dall’integrazione dell’ASEAN e a utilizzare meccanismi come il Partenariato economico regionale globale per ridurre le barriere commerciali e attenuare l’impatto del protezionismo e degli aumenti tariffari.

“Nessun Paese può prosperare da solo in un mondo incerto; la cooperazione regionale e multilaterale è insostituibile”, ha dichiarato Perry.

In quanto fermo difensore del multilateralismo, la Cina fornisce stabilità e fiducia all’economia globale, ha dichiarato l’imprenditore.

Il Paese tiene sempre aperta la sua porta e sostiene una crescita condivisa, ha dichiarato Perry, osservando che, sebbene possano sorgere attriti tra i grandi Paesi, i cicli economici evolvono e alla fine prevarrà la cooperazione.

Guardando al futuro, Perry rimane ottimista sullo sviluppo della Cina e sulla cooperazione internazionale.

“L’innovazione e l’apertura della Cina continueranno a guidare le industrie del futuro… Solo respingendo la logica a somma zero, rafforzando il dialogo e lavorando insieme, la comunità internazionale potrà affrontare le tensioni geopolitiche e costruire un ordine economico globale più equo, inclusivo e stabile”, ha dichiarato.

(ITALPRESS).