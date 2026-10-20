CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra un treno di prova in viaggio lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Chongqing-Wanzhou, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 20 ottobre 2026. Con la partenza di questo treno dalla stazione ferroviaria di Chongqing Est, oggi sono iniziate le operazioni congiunte di messa in servizio e collaudo della linea ferroviaria. La ferrovia si estende per circa 254 chilometri ed è progettata per consentire una velocità operativa di 350 chilometri orari, rappresentando, una volta completata, un’importante integrazione alla rete ferroviaria ad alta velocità della Cina.

-Foto Xinhua-

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