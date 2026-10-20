ROMA (ITALPRESS) – Lanciata nel 2023, Jeep Avenger ha raggiunto il traguardo dei 300.000 ordini, compiendo un ulteriore passo verso il record di 610.000 unità stabilito da Jeep Renegade nell’intero ciclo di vita e considerando lo stesso perimetro. Le versioni elettrificate rappresentano circa il 60% delle vendite totali, si legge in una nota, e la Nuova Jeep Avenger, rinnovata a maggio, propone uno stile aggiornato e contenuti avanzati, come i fari Matrix LED e la telecamera anteriore con visuale a 360°, un nuovo selettore delle modalità Selec-Terrain®, oltre a una migliore qualità visiva e tattile di tutte le superfici interne. Anche i nuovi colori ispirati alla natura, Bamboo e Forest, sono stati particolarmente apprezzati dai clienti. Avenger è progettata e prodotta in Europa ed è stata sviluppata pensando alle esigenze dei clienti europei. Combinando lo stile di una compatta dal carattere distintivo con capacità senza precedenti, ha aperto una nuova prospettiva nel segmento B-SUV. La sua formula di prodotto amplia il tradizionale bacino di clienti Jeep, attirando un’elevata percentuale di acquirenti donne e di conducenti con meno di 40 anni.

I clienti apprezzano l’approccio Jeep “design to function”, che rende Avenger bella, pratica e perfettamente a suo agio in ogni ambiente. Le protezioni a 360 gradi, i gruppi ottici incassati e le piastre sottoscocca “molded-in-color” sono elementi estetici distintivi, ma contribuiscono anche a evitare danni in caso di piccoli urti. Gli sbalzi ridotti, abbinati all’elevata altezza da terra, ottimizzano le prestazioni in fuoristrada e consentono alla vettura di superare gli ostacoli senza danneggiare i paraurti. La griglia a sette feritoie, elemento distintivo di Jeep, è valorizzata dalla retroilluminazione LED, che rende la vettura visibile e immediatamente riconoscibile in ogni situazione.

Nonostante le dimensioni compatte, nuova Avenger conserva tutte le caratteristiche che rendono iconico il DNA Jeep, a partire da capacità ai vertici della categoria. Nessun altro veicolo dello stesso segmento offre la stessa altezza da terra e gli stessi angoli caratteristici in fuoristrada, nè prestazioni complessive equivalenti sui terreni più impegnativi.

Jeep Selec-Terrain, di serie anche sulle versioni 4×2, regola l’erogazione della potenza e il controllo della trazione in funzione del terreno e delle condizioni meteorologiche. Le modalità di guida preimpostate vengono selezionate dal conducente tramite un comando facilmente accessibile. Il sistema è abbinato all’Hill Descent Control.

La versione 4xe a trazione integrale da 145 CV è equipaggiata con trasmissione elettrificata a doppia frizione, motore termico anteriore e motore elettrico posteriore in grado di erogare fino a 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori. Nuova Jeep Avenger 4xe è in grado di superare pendenze del 40% su ghiaia e del 20% anche in assenza di aderenza sull’asse anteriore. Questa versione presenta Jeep Shield nero, fendinebbia LED, barre al tetto e gancio posteriore.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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