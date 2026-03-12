Portavoce, Cina respinge manipolazione politica USA con pretesto di “sovraccapacità”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone all’uso da parte degli Stati Uniti della cosiddetta “sovraccapacità” come pretesto per manipolazioni politiche, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri, in seguito all’annuncio degli Stati Uniti di voler avviare indagini commerciali su 16 partner commerciali, tra cui la Cina, secondo quanto riferito.

Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, affermando che la posizione della Cina sulle questioni economiche e commerciali con gli Stati Uniti è coerente e chiara, e che il Paese è contrario a misure tariffarie unilaterali di qualsiasi tipo.

