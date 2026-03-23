Portavoce, Cina esorta a tornare al dialogo e ai negoziati sul conflitto in Medio Oriente

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina esorta con forza le parti in conflitto in Medio Oriente a cessare immediatamente le operazioni militari, a tornare al dialogo e ai negoziati, e a non proseguire una guerra che non avrebbe mai dovuto scoppiare, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri a Pechino.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta a una domanda, dopo che la parte statunitense ha minacciato di “colpire e distruggere” le centrali elettriche iraniane se lo Stretto di Hormuz non fosse stato riaperto entro 48 ore.

Lin ha affermato che la guerra che infuria in Medio Oriente si sta espandendo e dilagando. Se i combattimenti continuano a estendersi e la situazione si aggrava nuovamente, l’intera regione precipiterà in una situazione irreparabile.

“La forza porterà solo a un circolo vizioso”, ha affermato il portavoce.

(ITALPRESS).