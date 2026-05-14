Pietrasanta, laboratori del marmo introducono tecnologie digitali (2)

PIETRASANTA (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale lavora su uno schermo 3D con il modello di una scultura in marmo in un laboratorio a Pietrasanta, in Italia, il 13 maggio 2026. La località è da tempo un centro per la lavorazione delle sculture in marmo nel Paese. Negli ultimi anni, i laboratori locali del marmo hanno introdotto tecnologie digitali per migliorare l’efficienza e la qualità delle loro opere.

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