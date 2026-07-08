Cina: Esteri, verrà rafforzato dialogo con Paesi nordici su governance globale IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e quattro Paesi nordici attribuiscono grande importanza allo sviluppo e alla governance dell’intelligenza artificiale (IA) e le due parti hanno concordato di rafforzare il dialogo sulla governance globale dell’IA e di esplorare le regole per una governance collettiva. Lo ha dichiarato ieri la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing ordinario con la stampa, rispondendo alla richiesta di informazioni circa la visita del ministro cinese degli Esteri Wang Yi in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia dal 2 al 7 luglio.

“I quattro Paesi sono un motore di innovazione scientifica e tecnologica. La Cina accoglie con favore le imprese di entrambe le parti affinché valorizzino i rispettivi vantaggi e uniscano le forze nel coordinamento, così da offrire maggiori benefici ai nostri cittadini attraverso i risultati dell’innovazione”, ha affermato Mao, aggiungendo che i quattro Paesi hanno apprezzato i principi proposti dalla Cina: approccio incentrato sulle persone, IA al servizio del bene comune, equità, inclusività e governance collaborativa.

Durante il viaggio, Wang ha avuto dei colloqui con i suoi omologhi e degli scambi amichevoli con i leader dei quattro Paesi. Le due parti hanno concordato di portare avanti l’amicizia tradizionale, mantenere scambi ad alto livello, rafforzare la comunicazione strategica, ampliare la cooperazione complessiva e promuovere nuovi sviluppi nelle relazioni bilaterali, ha riferito Mao.

Wang ha invitato le imprese dei quattro Paesi a entrare nel “circuito” del mercato cinese per rafforzarsi e condividere le opportunità offerte dal vastissimo mercato nazionale, dalle sue filiere industriali complete e dai suoi scenari applicativi diversificati. I quattro Paesi hanno accolto con favore un maggiore dialogo economico e commerciale costruttivo tra Cina ed Europa e hanno sostenuto gli sforzi per gestire adeguatamente le tensioni economiche e commerciali, cercando soluzioni vantaggiose per tutti e raggiungendo risultati concreti, ha dichiarato Mao.

I quattro Paesi hanno inoltre concordato di lavorare con la Cina per rafforzare la comunicazione e la collaborazione multilaterali, salvaguardando l’autorità e il ruolo delle Nazioni Unite e contribuendo a un sistema di governance globale più giusto ed equo, ha aggiunto la funzionaria.

(ITALPRESS).