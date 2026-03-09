Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: Wang gareggia in para-snowboard cross LL2 (1)

(260309) -- CORTINA D'AMPEZZO, March 9, 2026 (Xinhua) -- Cecile Hernandez (C) of France, Kate Delson (L) of the United States and Wang Xinyu of China pose for a group photo after the para snowboard women's cross LL2 event at the Milan-Cortina 2026 Paralympic Winter Games in Cortina D'ampezzo, Italy, March 8, 2026. (Xinhua/Mu Yu)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta francese Cecile Hernandez (al centro), l’atleta statunitense Kate Delson (a sinistra) e l’atleta cinese Wang Xinyu posano per una foto di gruppo dopo la gara femminile di para-snowboard cross LL2 ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Cortina d’Ampezzo, in Italia, l’8 marzo 2026.

