Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: Wang gareggia in para-snowboard cross LL2 (1)

CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta francese Cecile Hernandez (al centro), l’atleta statunitense Kate Delson (a sinistra) e l’atleta cinese Wang Xinyu posano per una foto di gruppo dopo la gara femminile di para-snowboard cross LL2 ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Cortina d’Ampezzo, in Italia, l’8 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
