Rally Pirelli, al Targa Florio Di Pietro e i PZero confermano la supremazia

ROMA (ITALPRESS) – In un Targa Florio combattutissimo al vertice ma monopolizzato dai piloti Pirelli che hanno occupato l’intero podio finale (vittoria di Daprà-Guglielmetti su Skoda Fabia davanti a Crugnola-Beltrame su Lancia Ypsilon HF e Campedelli-Canton su Toyota GR Yaris), fra le due ruote motrici è stato monopolio del leader del Pirelli Star 2RM Top e della classifica del Tricolore 2RM, l’ossolano Gabriel Di Pietro in coppia con Andrea Dresti sulla Peugeot 208 Rally4.

Al comando sin dal via e il più veloce anche nella Power Stage della mitica gara siciliana, Di Pietro ha così bissato il successo del Rally del Ciocco ed è ora saldamente al comando anche della classifica delle 2 ruote motrici del Campionato Italiano Rally Sparco.

A confermare il primato dei Pirelli PZero anche le prestazioni degli altri piloti con le vetture a trazione anteriore, ad iniziare dai trofeisti Lancia Moreno Cambiaghi, Nicolò Ardizzone e Simone Di Giovanni, che per puntare ai punti tricolori in questa gara hanno utilizzato gomme Pirelli sulle loro Ypsilon

Il rally di Ardizzone, secondo nella speciale d’apertura, è purtroppo terminata subito dopo per una uscita di strada mentre nel bilancio di gara di Di Giovanni, vincitore del Pirelli Star Rally4 Top 2025, hanno pesato i 5′ persi inizialmente che gli hanno tolto il possibile posto d’onore. Dietro a Moreno Cambiaghi, terza posizione fra i trofeisti Pirelli per Michael Rendina davanti a Lorenzo Lorallini, che è riuscito a resistere per appena 4 decini di secondo alla grande rimonta di Di Giovanni.

Il Targa Florio, la gara più antica del mondo giunta alla edizione numero 110, aveva validità anche per il Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nel percorso specifico, più breve, i piloti Pirelli hanno ottenuto la vittoria assoluta con Andrea Nastasi (Skoda Fabia) e diverse vittorie di categoria. Prossimo appuntamento per il trofeo Pirelli Star Rally 4 Top, il Rally Due Valli a Verona nel primo weekend di giugno.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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