Piano Casa, dalla Fiaip 5 proposte per migliorare il decreto

ROMA (ITALPRESS) – “La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali esprime apprezzamento per l’impianto generale del decreto legge recante ‘Disposizioni urgenti per il Piano Casa’, volto ad affrontare in maniera organica una delle principali emergenze economiche e sociali del Paese: la crescente difficoltà di accesso all’abitazione da parte di giovani, famiglie, studenti universitari, lavoratori fuori sede e nuclei economicamente fragili”. Così Fabrizio Segalerba, presidente della Fiaip, in audizione in commissione Ambiente alla Camera sulla conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

Particolarmente condivisibile per la Federazione risulta l’obiettivo di incrementare l’offerta abitativa accessibile attraverso il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo di suolo e il coinvolgimento di investimenti privati in un quadro di partenariato pubblico-privato. Fiaip esprime apprezzamento per l’impostazione generale del provvedimento, che affronta finalmente in maniera strutturale il tema dell’emergenza abitativa, cercando di incrementare l’offerta di alloggi accessibili attraverso rigenerazione urbana, recupero del patrimonio esistente e coinvolgimento di investimenti privati.

“Riteniamo – ha detto Segalerba – che il successo concreto del Piano Casa dipenderà anche dalla capacità di costruire un raccordo stabile tra politiche pubbliche e reali dinamiche territoriali del mercato immobiliare. Per questo motivo la Federazione ha presentato cinque proposte emendative orientate a rafforzare efficacia, sostenibilità e concreta attuazione del decreto”.

Tra le proposte illustrate, il coinvolgimento strutturale delle associazioni rappresentative degli agenti immobiliari nella Cabina di monitoraggio prevista dal decreto per rafforzare la conoscenza dei fabbisogni abitativi reali; monitorare l’andamento dei canoni; determinare i valori calmierati; favorire la trasparenza e l’efficacia dei processi nel raccordo operativo tra pubblico e privato.

Secondo la Fiaip il coinvolgimento delle associazioni degli agenti immobiliari, iscritte al Cnel, nella determinazione dei valori calmierati garantirà inoltre una maggiore attinenza alla realtà nella determinazione dei canoni a prezzi calmierati, della sostenibilità economica degli interventi e un maggiore equilibrio tra finalità sociale e reale capacità di assorbimento del mercato sul territorio. Fiaip propone al legislatore, inoltre, l’estensione del Fondo morosità anche agli alloggi sociali e convenzionati a canone calmierato.

“Questo punto – ha sottolineato Segalerba – è molto importante perché il Piano Casa potrà realmente funzionare solo se riuscirà ad attrarre investimenti privati e istituzionali nel comparto dell’housing accessibile. Si tratta di una misura che può aumentare la fiducia degli investitori, incentivare l’offerta di abitazioni accessibili e rendere maggiormente bancabili e sostenibili gli interventi di housing sociale”.

La Federazione ritiene utile, ai fini del rafforzamento strutturale del patrimonio abitativo, il reinvestimento dei proventi derivati dalle alienazioni ERP nel patrimonio abitativo pubblico e sociale strutturale del patrimonio abitativo. Per Fiaip almeno il 70% dei proventi derivanti dalle alienazioni ERP dovrebbe essere reinvestito nel recupero, nella manutenzione e nella realizzazione di nuovi alloggi sociali nel medesimo territorio regionale, evitando così una progressiva riduzione dello stock abitativo pubblico.

Infine, la Federazione chiede al legislatore di semplificare, anche e soprattutto attraverso l’utilizzo di moderni strumenti digitali, l’accesso agli archivi edilizi, catastali e ipotecari per velocizzare verifiche documentali, due diligence e processi di rigenerazione urbana, favorendo una maggiore certezza giuridica e una più rapida circolazione degli immobili. Il tutto per favorire una più efficace attuazione delle misure previste dal decreto nell’interesse dei cittadini, della qualità dell’abitare e del corretto funzionamento del mercato immobiliare.

-Foto ufficio stampa Fiaip-

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