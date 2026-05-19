Sparatoria in un centro islamico a San Diego, tre vittime

IPA84844062 - San Diego, CA - May 18: Law enforcement officers escort people away from the Islamic Center of San Diego after reports of a shooting on May 18, 2026 in San Diego, CA. (K.C. Alfred / The San Diego Union-Tribune)

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una sparatoria è avvenuta presso il centro islamico di San Diego, in California. Una guardia di sicurezza sarebbe rimasta uccisa e altre due persone sarebbero state trovate morte vicino alla moschea. E’ probabile che siano i sospettati della sparatoria. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, nel quartiere di Clairemont. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare l’area.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

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