WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una sparatoria è avvenuta presso il centro islamico di San Diego, in California. Una guardia di sicurezza sarebbe rimasta uccisa e altre due persone sarebbero state trovate morte vicino alla moschea. E’ probabile che siano i sospettati della sparatoria. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, nel quartiere di Clairemont. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare l’area.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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