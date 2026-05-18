Il Consiglio dell’Unione europea proroga sino a giugno 2027 le sanzioni contro l’ex regime Assad

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di prorogare fino al primo giugno 2027 le misure restrittive contro persone ed entità legate all’ex regime di Bashar al-Assad in Siria.

La decisione è stata presa nell’ambito della revisione annuale del regime sanzionatorio. Parallelamente, il Consiglio ha rimosso sette entità dalla lista delle sanzioni, tra cui i ministeri della Difesa e dell’Interno, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno dell’Ue con la Siria.

Bruxelles ricorda che nel maggio 2025 erano state revocate le sanzioni economiche contro la Siria per sostenere la transizione pacifica e inclusiva del Paese, la ripresa socio-economica e la ricostruzione.

Restano però in vigore misure mirate contro soggetti legati all’ex regime e sanzioni motivate da ragioni di sicurezza.

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