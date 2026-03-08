CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – La tedesca Anna-Lena Forster (al centro), la spagnola Audrey Pascual Seco (a sinistra) e la cinese Liu Sitong festeggiano durante la cerimonia di premiazione della gara di discesa femminile sitting di sci alpino paralimpico ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 a Cortina d’Ampezzo il 7 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
