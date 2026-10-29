Design, tecnologia e saper fare italiano: il “Made in Italy” dialoga con la Cina nel segno di Alcantara

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Si è tenuto presso l‘Ambasciata d’Italia a Pechino l’evento “Italian Design Beyond Borders: How Color, Material and Finish Shape Meaningful Experiences Across Cultures”, appuntamento promosso per valorizzare l’eccellenza e l’identità del saper fare italiano, mettendo in luce il dialogo interattivo con il mercato cinese sulle sinergie tra artigianalità, creatività, innovazione tecnologica e design contemporaneo.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’azienda Alcantara, marchio fondato nel 1972 e riconosciuto a livello internazionale per le qualità tecnologiche e le straordinarie proprietà tattili ed estetiche dei suoi tessuti. Attraverso un percorso narrativo ed espositivo focalizzato sulle applicazioni del marchio Alcantara nei settori automobilistico, hi-tech e design, l’iniziativa ha offerto un’importante occasione di confronto sul ruolo del “Made in Italy” nei nuovi settori produttivi cinesi.

Infatti, l’evento si inserisce tra le iniziative poste in essere nell’ambito della terza edizione della Giornata del Made in Italy nel mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“Il vero valore del “Made in Italy” risiede nelle persone e nelle competenze, capaci di trasformare la materia prima in prodotti unici, fondendo maestria artigianale, creatività e innovazione tecnologica”, ha sottolineato l‘Ambasciatore d’Italia in Cina, Massimo Ambrosetti, nel suo indirizzo di saluto. Il Presidente e Amministratore Delegato di Alcantara S.p.A., Eugenio Lolli, ha quindi introdotto una panel discussion, cui hanno preso parte il Design Ambassador e Advocate del marchio, Chris Lefteri; il General Manager di Pininfarina China, Li Hanqing; e il General Manager del Design Innovation Center di TCL Industries, Shane Lee.

L’incontro è stato anche l’occasione per richiamare le più recenti proiezioni internazionali del brand, come la collaborazione con TCL per gli interni della concept car TCL AUTO Smart Cabin, presentata al Consumer Electronics Show 2026.

-Foto Ambasciata d’Italia in Cina-

(ITALPRESS).