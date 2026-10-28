MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tragedia in Spagna. Due treni ad alta velocità si sono scontrati questa mattina nei pressi della stazione di Urda (Toledo). Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 112, due vagoni sono finiti lungo una scarpata. In base alle prime stime si contano almeno 39 vittime e centinaia di feriti, secondo “Sky News”.

Dalle prime indicazioni diffuse da “El Pais” emerge che un treno AVE avrebbe tamponato un convoglio Iryo, provocando il deragliamento di due vagoni. La società ferroviaria Renfe ha reso noto che il traffico ferroviario tra Madrid, Ciudad Real e l’Andalusia è attualmente sospeso. Il governo spagnolo ha annullato gli impegni previsti per la giornata di oggi.

Fonti interne sia al governo centrale che a quello della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, citate da “El Pais”, riferiscono che stati accertati dieci decessi, ma prevedono che “il numero possa aumentare”. “Potrebbe essere peggio di Adamuz”, hanno osservato le fonti.

Sempre secondo il quotidiano iberico, le prime analisi puntano su un errore umano: un guasto al sistema di sicurezza ha provocato l’arresto di circa otto convogli nell’area di Toledo. Quando è stato dato il via libera alla ripresa della circolazione, un treno della compagnia Iryo non è riuscito a ripartire, rimanendo fermo sui binari.

Secondo i primi accertamenti, un operatore della centrale di controllo di Atocha avrebbe autorizzato erroneamente un treno della Renfe a procedere – nonostante il convoglio Iryo stesse ostruendo la linea – causando così il tamponamento. Il treno Renfe avrebbe quindi urtato quello Iryo a una velocità ancora da determinare, provocando l’incidente. Le indagini sono in corso.

SANCHEZ “COSTERNATO”

“Costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Rimango in costante contatto con il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, e con il presidente di Castilla-La Mancha, Garcia Page”. Lo scrive su X il premier spagnolo Pedro Sanchez. “I servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per assistere le persone colpite e garantire la loro sicurezza, in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte – aggiunge Sanchez -. Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”.

MELONI “GOVERNO VICINO A POPOLO SPAGNOLO”

“In queste ore così difficili, il Governo italiano è vicino alla Spagna e al popolo spagnolo per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Toledo”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “I miei pensieri e quelli di tutto il nostro Governo vanno ai familiari delle vittime, ai feriti e a quanti stanno lavorando senza sosta nelle operazioni di soccorso”, aggiunge.

LE FOTO DEL LUOGO DELL’INCIDENTE

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– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).