Malta, il presidente della Camera dei rappresentanti Abela incontra Metsola: focus su migrazione e sicurezza

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il presidente della Camera dei rappresentanti maltese, Carmelo Abela, ha chiesto una maggiore condivisione degli oneri migratori tra gli Stati membri dell’Ue nel corso di un incontro con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a La Valletta. Metsola ha effettuato la sua prima visita ufficiale ad Abela presso il Parlamento maltese.

Al centro dei colloqui, la sicurezza europea, la competitività economica, le relazioni con l’Africa e la guerra in Ucraina. Abela ha sottolineato l’importanza di tutelare lo Stato di diritto, la democrazia e la sicurezza e la prosperità dei cittadini dell’Ue. Ha inoltre evidenziato che il processo di allargamento dell’Unione deve rimanere subordinato all’attuazione di riforme concrete e al rispetto dei valori europei.

Per quanto riguarda i rapporti con l’Africa, Abela ha rimarcato la necessità di promuovere partenariati fondati su investimenti sostenibili, creazione di posti di lavoro e cooperazione in materia migratoria. Il presidente della Camera maltese ha ribadito l’importanza di un’equa ripartizione degli oneri e di una responsabilità condivisa tra gli Stati membri nell’affrontare le sfide legate alla migrazione. Abela ha inoltre riaffermato l’impegno di Malta a favore del multilateralismo, del dialogo e della diplomazia parlamentare, sottolineando il ruolo centrale del Parlamento europeo nella promozione della responsabilità democratica. Le politiche dell’Ue, ha evidenziato, devono continuare a rispondere alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini europei.

Nel corso dell’incontro, Abela ha anche illustrato a Metsola le attività in corso presso il Parlamento maltese e i recenti incontri bilaterali ai quali ha partecipato. Al termine della riunione, Metsola ha invitato Abela a visitare il Parlamento europeo, ribadendo l’importanza di proseguire il dialogo e rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni.

– Foto Camera dei Rappresentanti Malta –

(ITALPRESS).