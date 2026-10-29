PetStore Conad eletta “Migliore Insegna 2027” nella categoria prodotti per animali

BOLOGNA (ITALPRESS) – PetStore Conad si aggiudica il titolo di Migliore Insegna 2027 nella categoria Prodotti per Animali. Il riconoscimento arriva dalla settima edizione della indagine condotta da Ipsos Doxa e promossa da Largo Consumo, che mappa la qualità della relazione tra consumatori e insegne del retail fisico, digitale e multicanale operanti in Italia. L’indagine ha coinvolto quest’anno 8.000 consumatori chiamati a valutare oltre 30.000 esperienze di acquisto reali su 111 insegne nazionali distribuite in 27 categorie merceologiche.

L’analisi ha misurato più di 100 parametri di customer experience: dall’atmosfera del punto vendita alla qualità dell’offerta, fino alla competenza del personale, ai canali digitali e all’impegno ESG. A determinare il primato di PetStore Conad sono state le performance di eccellenza registrate in particolare su tre parametri chiave: la “Qualità dei Prodotti”, la “Disponibilità del Personale” e la “Chiarezza e Utilità del Volantino”.

Un risultato che premia la capacità del format di combinare profondità assortimentale, convenienza continuativa e una relazione umana qualificata a scaffale. “Siamo felici di questo riconoscimento, perché nasce direttamente dal giudizio delle persone e premia il lavoro quotidiano nei nostri 200 negozi in tutta Italia” dichiara Vincenzo Francioso, Responsabile Concept PetStore Conad. “È un risultato che condividiamo con i nostri Soci imprenditori, le Cooperative e tutti i collaboratori dei PetStore, che ogni giorno contribuiscono a costruire un rapporto di fiducia con i pet parent. Un impegno che sosteniamo anche attraverso la formazione continua e un’Academy interna dedicata, per offrire competenza, attenzione e un servizio qualificato”.

Lanciato nel 2016 per rispondere alle nuove abitudini di cura degli animali domestici, PetStore Conad conta oggi più di 200 punti vendita distribuiti in 17 regioni, con 660 collaboratori specializzati e una posizione consolidata come terza catena pet specialist del Paese. Nel 2025 l’insegna ha generato 160 milioni di euro di fatturato (+15,7% a valore) con oltre 5,8 milioni di scontrini.

Il concept, sviluppato su superfici medie di prossimità (tra i 300 e i 500 mq), propone un catalogo di circa 15.000 referenze affiancato da un ecosistema di servizi dedicati, tra cui toelettatura per cani e gatti, lavaggio pet self-service, lavanderia self-service per accessori e indumenti e soluzioni assicurative per le cure veterinarie.

-Foto ufficio stampa Conad-

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