Egitto, al-Sisi incontra a Mosca il direttore generale di Rosatom

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha incontrato oggi a Mosca Alexey Likhachev, direttore generale dell’agenzia statale russa per l’energia nucleare Rosatom, a margine del terzo vertice Russia-Africa.

Secondo quanto riferito dal portavoce della presidenza egiziana, al-Sisi ha espresso apprezzamento per la cooperazione con Rosatom nella realizzazione della centrale nucleare di El Dabaa, sottolineando l’importanza strategica del progetto nell’ambito degli sforzi dell’Egitto per diversificare il proprio mix energetico e soddisfare il fabbisogno nazionale di elettricità ed energia.

Il presidente ha inoltre evidenziato la necessità di coordinarsi per rispettare il calendario previsto, esprimendo soddisfazione per i progressi compiuti nelle diverse fasi di attuazione.

Da parte sua, Likhachev ha ribadito l’apprezzamento di Rosatom per la collaborazione con l’Egitto e per il sostegno ricevuto, confermando l’impegno della società a portare a termine il progetto nel migliore dei modi. Ha inoltre illustrato lo stato di avanzamento dei lavori e i risultati raggiunti finora nelle varie fasi di realizzazione.

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