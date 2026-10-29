Libia, rimpatriati 113 migranti somali a est di Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un centro di accoglienza per migranti irregolari a est di Tripoli, nella zona di Tajoura, ha rimpatriato 113 cittadini somali. Secondo quanto reso noto dallo stesso centro in un comunicato su Facebook, l’operazione è stata eseguita tramite l’aeroporto internazionale di Mitiga dopo il completamento delle procedure legali e amministrative, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

Il provvedimento rientra negli sforzi continui del centro per attuare i piani di espulsione in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti, rafforzare lo stato di diritto e ridurre il fenomeno dell’immigrazione irregolare, in coordinamento con le autorità competenti. Il centro ha inoltre precisato che le operazioni di rimpatrio proseguiranno nei prossimi giorni.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).