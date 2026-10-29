Varetto si aggiudica il Trofeo Pirelli Accademia Regione Nord-Ovest

MILANO (ITALPRESS) – Il torinese Marco Varetto e il vercellese Ivan Carmellino sono stati i grandi protagonisti del Trofeo Pirelli Accademia Regione Nord-Ovest. Con quattro vittorie assolute (Vigneti Monferrini, Il Grappolo, Lanterna e Palme) Varetto si è garantito il titolo della Regione Nord Ovest e anche il successo nella Zona 2 (Liguria e parte del Piemonte) di ACI Sport. Carmellino invece di vittorie ne ha colte altrettante (S. Stefano Belbo, Valle d’Aosta, Torino, Rubinetto) conquistando la Zona 1 (Valle d’Aosta e l’altra parte del Piemonte) ma si è dovuto accontentare del posto d’onore nella serie Pirelli.

Entrambi si annunciano fra i grandi protagonisti della gara unica di finale della Coppa Italia Rally a Lucca dove Carmellino si presenterà da campione uscente. Con loro in finale fra le Rally2 anche l’Under 25 Davide Porta. Fra le Rally4 per un punto l’aostano Patrik Durand ha conservato il primato nonostante l’ennesimo attacco di Massimo Lombardi, con Vincenzo Torchio al terzo posto.

Fra le Rally 5 titolo Pirelli e quello di Zona 1 ACI Sport conquistato dal torinese “Cave” davanti al giovane Alessandro Colombo, vincitore di Zona fra gli Under 25 davanti a Cesare Caffa. Un terzetto di finalisti dalle grandi prospettive nella categoria. A loro si aggiunge poi Michela Bettassa, vincitrice del titolo femminile di Zona 1.

Fra le 2 ruote motrici “Classic” è stato l’albese Enrico Negro a spuntarla per solo mezzo punto su Andrea Ferrero con Riccardo Gandolfi in terza posizione: altro tris di finalisti. Infine fra le altre 4RM, Mauro Porzia ha ribadito il suo primato anche nel conclusivo Rally Lana, anche in questo caso per solo mezzo punto sull’esperto genovese Ennio Bini con la sua Renault Clio Rally3.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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