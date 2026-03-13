CORTINA D’AMPEZZO (XINHUA/ITALPRESS) – L’atleta cinese Zhang Mingliang (al centro) gareggia durante la sessione 11 del round robin di curling in carrozzina a squadre miste tra Cina e Svezia ai Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, a Cortina d’Ampezzo, il 12 marzo 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]