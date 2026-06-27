ONU: portavoce, Guterres auspica status quo ante nello Stretto di Hormuz

NEW YORK (STATI UNITI) (XINHUA) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, auspica che lo Stretto di Hormuz possa tornare allo status quo ante, come ha dichiarato ieri il suo portavoce.

Interpellato durante un briefing quotidiano sulla possibilità che Guterres auspichi un ritorno dello Stretto di Hormuz alla situazione precedente all’inizio del conflitto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale, ha dichiarato: “Penso che dobbiamo restare determinati. Lo Stretto di Hormuz, prima dell’apertura di questo conflitto, in realtà funzionava, giusto? Quindi sappiamo che può funzionare, e dovremmo tornare a quella situazione”.

Dujarric ha affermato che le Nazioni Unite hanno accolto con favore la firma del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, che riguarda la questione dello Stretto di Hormuz, sottolineando che è importante che tutte le parti rispettino i propri impegni.

“Siamo desiderosi di vedere una riapertura duratura dello Stretto di Hormuz, basata sul concetto di libertà di navigazione”, ha dichiarato Dujarric. “È importante che tutte le parti coinvolte tengano gli occhi puntati sul bene superiore: il bene superiore della stabilità regionale, il bene superiore della stabilità globale”.

Lo Stretto di Hormuz, il più importante snodo al mondo per il trasporto marittimo di energia, era aperto e senza pedaggi prima che Israele e Stati Uniti lanciassero attacchi contro l’Iran e assassinassero decine dei principali leader iraniani il 28 febbraio. Lo stretto è stato chiuso dall’Iran subito dopo gli attacchi israelo-statunitensi e sono stati imposti pedaggi sul traffico marittimo limitato. Dopo la firma del memorandum d’intesa a metà giugno, lo stretto è stato aperto, ma è stato chiuso di nuovo dopo che Israele ha proseguito gli attacchi nel sud del Libano, in violazione del memorandum.

(XINHUA).