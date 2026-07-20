Ondata di caldo in Italia, a Roma i turisti cercano refrigerio (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti si riposano sotto un ventilatore con nebulizzatore nei pressi del Pantheon a Roma, il 19 luglio 2026. Una nuova ondata di caldo sta interessando l’Italia, con numerose grandi città, tra cui la capitale, sottoposte ad allerta rossa. Secondo le previsioni, le temperature roventi persisteranno fino alla prossima settimana.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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