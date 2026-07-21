Tunisia, Saied “Trasformare il debito in investimenti per sostenere il piano di sviluppo”

TUNISI (TUNISIA) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha riunito al Palazzo di Cartagine la presidente del governo Sarra Zaafrani Zenzri, il ministro dell’Economia e della Pianificazione Samir Abdelhafidh e il governatore della Banca centrale tunisina Fathi Zouhair Nouri.

Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina, l’incontro è stato dedicato in particolare alla legge recentemente promulgata relativa all’approvazione del Piano di sviluppo 2026-2030.

Durante la riunione, il capo dello Stato ha affrontato anche il tema del debito accumulato negli anni, sottolineando che la Tunisia ha rispettato i propri impegni finanziari e non ha mai mancato ai suoi obblighi di rimborso.

Saied ha insistito sulla necessità di intensificare gli sforzi per trasformare il debito in investimenti destinati alla ricostruzione delle infrastrutture e dei servizi pubblici, in linea con le aspettative dei cittadini e con gli obiettivi del nuovo Piano di sviluppo.

Il presidente tunisino ha inoltre affermato che il Paese attraversa una fase storica nella quale è necessario agire con determinazione per realizzare le aspirazioni del popolo tunisino, invitando a superare esitazioni e resistenze nell’attuazione delle scelte strategiche nazionali.

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(ITALPRESS).