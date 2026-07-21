The Helicopter Company espande la partnership con Leonardo con un ordine aggiuntivo di 11 elicotteri AW139

ROMA (ITALPRESS) – The Helicopter Company (THC), azienda del Public Investment Fund (PIF) e principale operatore commerciale di elicotteri dell‘Arabia Saudita, ha annunciato oggi un ordine aggiuntivo di 11 elicotteri Leonardo durante il Farnborough International Airshow nel Regno Unito, in corso fino al 24 luglio 2026.

Undici AW139 saranno consegnati tra il 2027 e il 2028, nell’ambito dell’accordo quadro firmato tra THC e Leonardo nel corso del salone Heli-Expo (ora Verticon) nel 2024. È quanto si legge in una nota. “Quest’ordine aggiuntivo rappresenta una tappa importante di tale accordo, che prevedeva un potenziale di acquisizione fino a 130 elicotteri”.

L’ordine di questi 11 elicotteri “rafforza la strategia di diversificazione della fornitura di THC e la disciplina di ottimizzazione della flotta, consentendo all’azienda di soddisfare le esigenze in evoluzione del settore dell’aviazione dell’Arabia Saudita”.

I nuovi AW139 “consolideranno ulteriormente la posizione di THC come uno dei maggiori operatori di questo modello a livello mondiale, aumentando la capacità di offrire una gamma crescente di servizi, tra cui i Servizi Medici d’Emergenza (EMS), il trasporto VIP e i servizi di trasporto offshore”.

“Siamo orgogliosi di ampliare la nostra lunga collaborazione con Leonardo, che rafforza la nostra leadership e le capacità operative dentro e fuori dalla regione. Partendo dalla nostra attuale flotta di AW139, che ha fatto di THC uno degli operatori più grandi e riconosciuti a livello mondiale, quest’ulteriore ordine contribuirà alla nostra strategia di ottimizzazione della flotta supportando al contempo i nostri piani di espansione della presenza globale”, ha detto Arnaud Martinez, CEO di THC. Per Gian Piero Cutillo, Condirettore Generale di Leonardo e Managing Director di Leonardo Helicopters, “siamo lieti di passare alla fase successiva del piano di espansione e modernizzazione della flotta di elicotteri Leonardo di THC, lanciato due anni fa, avendo anche recentemente celebrato la consegna del 40° velivolo dell’operatore. Siamo pronti a supportare THC nella sua strategia di lungo termine per assicurarci che la nostra tecnologia offra lo standard elevato di servizio che le comunità dell’Arabia Saudita si aspettano”.

L’AW139 è l’elicottero più venduto al mondo nella sua categoria, con quasi 1600 unità ordinate da circa 300 clienti in più di 90 paesi. Questo modello ha dimostrato grande successo in Medio Oriente, con circa il 18% della flotta mondiale attualmente in servizio nella regione. Quest’ultimo ordine “è in linea con la continua espansione di THC, contribuendo direttamente agli obiettivi della Vision 2030 del Paese, costruendo un ecosistema dell’aviazione nazionale robusto e dinamico”.

-Foto ufficio stampa Leonardo-

(ITALPRESS).