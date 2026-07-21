L’Egitto registra un forte calo di incidenza e di mortalità del cancro

(EGITTO)(ITALPRESS) – L’Egitto ha registrato un significativo miglioramento nella lotta contro il cancro, con una riduzione del 23,5% del tasso standardizzato di mortalità e del 17,2% del tasso standardizzato di incidenza tra il 2022 e il 2024, secondo le più recenti stime del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Lo rende noto il Ministero della Salute egiziano, secondo cui il numero complessivo dei nuovi casi è diminuito da circa 150.600 a 137.400, mentre i decessi sono scesi da 95.300 a 80.500, nonostante un aumento della popolazione pari al 9,8% nello stesso periodo.

Il ministro della Salute, Khaled Abdel Ghaffar, ha attribuito questi risultati alle iniziative sanitarie nazionali promosse dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, sottolineando in particolare il successo della campagna “100 Million Healthy Lives” contro l’epatite C, che ha contribuito a ridurre del 22,1% la mortalità e del 16,7% l’incidenza del tumore al fegato.

Il ministro ha aggiunto che il tumore al seno è oggi la neoplasia più diffusa nel Paese, evidenziando la necessità di rafforzare i programmi di diagnosi precoce. Ha inoltre confermato che il Ministero continuerà a investire nella prevenzione, nello screening e nel Registro nazionale dei tumori per consolidare i progressi raggiunti.

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