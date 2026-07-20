Trump “Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo mentre si trova negli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “Benjamin Netanyahu non verrà arrestato, in alcun modo, forma o maniera, mentre si trova negli Stati Uniti d’America. Sta combattendo contro la Repubblica Islamica dell’Iran, che recentemente ha ucciso 52.000 manifestanti innocenti e ha passato gli ultimi 47 anni a uccidere soldati americani e altri. Gli unici che dovrebbero essere arrestati sono coloro che hanno condotto l’Iran in questa spirale di morte e distruzione senza precedenti, qualcosa che avrebbe dovuto essere affrontato anni fa dai precedenti presidenti”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Ogni volta che l’Iran uccide un soldato americano, pagherà per quell’uccisione molte volte. Questa direttiva è stata trasmessa al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, al Capo di Stato Maggiore Congiunto, Daniel Caine, e a tutti i leader militari”, ha aggiunto Trump.

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