Cina: studenti alla scoperta della scienza nel museo del Liaoning (1)

SHENYANG (CINA) (ITALPRESS) – Alcuni visitatori partecipano a un evento dedicato alla divulgazione e agli esperimenti scientifici presso il Museo della scienza e della tecnologia del Liaoning, a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 19 luglio 2026. Durante le vacanze estive, numerosi studenti hanno visitato il museo per approfondire le proprie conoscenze scientifiche attraverso installazioni interattive ed esperimenti pratici.

-Foto Xinhua-

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