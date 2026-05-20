MOC, Cina-USA concordano di discutere accordo di riduzione reciproca dei dazi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e gli Stati Uniti hanno concordato in linea di principio di discutere, nell’ambito del consiglio commerciale, un accordo quadro per la riduzione tariffaria reciproca su prodotti di valore equivalente pari o superiore a 30 miliardi di dollari per ciascuna delle due parti, ha annunciato oggi il ministero cinese del Commercio cinese.

I prodotti di rispettivo interesse, oggetto dell’accordo da entrambe le parti, dovrebbero beneficiare di aliquote tariffarie di nazione più favorita o anche di aliquote inferiori, ha dichiarato un funzionario del ministero, illustrando i risultati preliminari delle recenti consultazioni economiche e commerciali Cina-USA.

Una volta attuato, l’accordo non solo contribuirà a stabilizzare ed espandere il commercio bilaterale tra Cina e Stati Uniti, ma fungerà anche da utile punto di riferimento per la cooperazione aperta a livello globale, secondo il funzionario.

I team economici e commerciali delle due parti manterranno una stretta comunicazione, definiranno accordi specifici e ne promuoveranno l’attuazione il prima possibile, ha aggiunto il funzionario.

(ITALPRESS).