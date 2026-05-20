MOC, Cina applica controlli su esportazione terre rare in conformità con la legge

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina applica controlli sulle esportazioni di terre rare e di altri minerali critici in conformità con leggi e regolamenti, ed esamina le domande di licenza conformi e destinate a uso civile, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC).

Le dichiarazioni, in risposta a recenti affermazioni degli Stati Uniti sui minerali critici, sono state rilasciate da un funzionario del ministero, illustrando i risultati preliminari delle recenti consultazioni economiche e commerciali Cina-USA.

“La Cina è disposta a lavorare con gli Stati Uniti per creare congiuntamente condizioni favorevoli alla promozione di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le imprese dei due Paesi e a garantire la sicurezza e il funzionamento stabile delle catene industriali e di approvvigionamento globali”, ha aggiunto il funzionario.

(ITALPRESS).