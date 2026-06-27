Meteo, ondata di caldo a Roma (1)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone si riposano in un mercato serale vicino al fiume Tevere dopo il tramonto a Roma, il 26 giugno 2026. Molti residenti e turisti a Roma scelgono attività all’aperto dopo il tramonto per evitare il sole cocente nel corso dell’ondata di caldo in corso nella capitale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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